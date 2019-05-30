Дмитрий Черышев: судейство? Пусть это останется на их совести

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" в первом матче за место в премьер-лиге (3:1).

"Претензии к арбитрам? Давайте не будем обсуждать эту тему. Надо самим забивать, лучше играть. Когда у нас 9 человек, они разыгрались вдесятером. Ну что касается судей, пусть это останется на их совести", - сказал Черышев.
Теги: Черышев Дмитрий Нижний Новгород Крылья Советов
Сегодня, 21:02
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