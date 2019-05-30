Федор Чалов: забивной сезон? Больше игрового времени и везение
Нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19 с 15 голами, прокомментировал свое достижение, поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России с командами Сан-Марино и Кипра, а также ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.
"Очень рад, что так получилось. Спасибо большое команде, партнерам. Это все благодаря им. В связи с чем получился такой забивной сезон? Стечение обстоятельств такое. Не знаю… Больше игрового времени и везение.
Удалось ли отключиться мыслями от сезона и переключиться на сборную? Да, конечно. Три дня отдохнули и понимаем, что сейчас очень важные игры, в которых нужно брать шесть очков, так что готовимся. У нас самая большая мотивация — это становится лучше. Хочется в этих играх показать очень качественный футбол и как можно больше забить.
Честно говоря, нет такой команды, за которую буду болеть в финале Лиги чемпионов. За красивый футбол", — сказал Чалов.
"Очень рад, что так получилось. Спасибо большое команде, партнерам. Это все благодаря им. В связи с чем получился такой забивной сезон? Стечение обстоятельств такое. Не знаю… Больше игрового времени и везение.
Удалось ли отключиться мыслями от сезона и переключиться на сборную? Да, конечно. Три дня отдохнули и понимаем, что сейчас очень важные игры, в которых нужно брать шесть очков, так что готовимся. У нас самая большая мотивация — это становится лучше. Хочется в этих играх показать очень качественный футбол и как можно больше забить.
Честно говоря, нет такой команды, за которую буду болеть в финале Лиги чемпионов. За красивый футбол", — сказал Чалов.
Фёдор Чалов: "Наша мотивация - становиться лучше!" pic.twitter.com/FVguzVSIZZ— Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2019