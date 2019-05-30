Федор Чалов: забивной сезон? Больше игрового времени и везение

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19 с 15 голами, прокомментировал свое достижение, поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России с командами Сан-Марино и Кипра, а также ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

"Очень рад, что так получилось. Спасибо большое команде, партнерам. Это все благодаря им. В связи с чем получился такой забивной сезон? Стечение обстоятельств такое. Не знаю… Больше игрового времени и везение.

Удалось ли отключиться мыслями от сезона и переключиться на сборную? Да, конечно. Три дня отдохнули и понимаем, что сейчас очень важные игры, в которых нужно брать шесть очков, так что готовимся. У нас самая большая мотивация — это становится лучше. Хочется в этих играх показать очень качественный футбол и как можно больше забить.

Честно говоря, нет такой команды, за которую буду болеть в финале Лиги чемпионов. За красивый футбол", — сказал Чалов.

Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 02:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама