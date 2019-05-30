Доход генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки за 2018 год составил 132,7 млн рублей
Доход генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки за 2018 год составил 132,7 млн рублей, сообщает Forbes.
Муж Канделаки, Василий Бровко, работает в "Ростехе" директором по особым поручениям. Из декларации следует, что его доход в прошлом году оказался почти в 5 раз меньше, чем у жены, — 28,7 млн рублей. Годом ранее Бровко декларировал доход в размере 18,6 млн рублей, а его супруга — 62 млн рублей.
Согласно декларации, Бровко принадлежат квартира площадью 69 кв. м и автомобили Bentley GT Continental и Audi A5 Cabriolet. В собственности Канделаки — квартира площадью 341,8 кв. м.
Муж Канделаки, Василий Бровко, работает в "Ростехе" директором по особым поручениям. Из декларации следует, что его доход в прошлом году оказался почти в 5 раз меньше, чем у жены, — 28,7 млн рублей. Годом ранее Бровко декларировал доход в размере 18,6 млн рублей, а его супруга — 62 млн рублей.
Согласно декларации, Бровко принадлежат квартира площадью 69 кв. м и автомобили Bentley GT Continental и Audi A5 Cabriolet. В собственности Канделаки — квартира площадью 341,8 кв. м.