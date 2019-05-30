Василий Костровский: чтобы стать тренером, Денисову вряд ли хватит терпения

Первый тренер бывшего полузащитника "Локомотива" и сборной России Игоря Денисова Василий Костровский прокомментировал решение игрока завершить карьеру.– Считаю, что Игорь мог бы отыграть еще один-два сезона и на достаточно неплохом уровне. Игорь следит за собой, работает в хорошем режиме, так что форма позволяла ему – он здорово выглядел в "Локомотиве" и мог бы еще играть, пусть и в клубе ниже рангом.– Игорь достаточно категоричный. Да и того терпения, которое должно быть у тренеров, ему, наверное, для этой профессии не хватит. Он всегда на 100 процентов и даже больше относился к себе и своему труду – и того же требовал от партнеров по команде. А тренерская работа – она другого плана, там очень много надо терпеть, помогать в плане роста, нельзя добиться серьезных преимуществ сразу же. Поэтому, думаю, вряд ли тренерская карьера будет ему интересна.