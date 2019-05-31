Валерий Карпин заплатит штраф 30 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 30-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Ростов" (1:0).

"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин по ходу матча покидал пределы технической зоны, за это он лично оштрафован на 30 тысяч рублей. ФК "Ростов" наказан за неподобающее поведение – футболисты команды получили 6 желтых карточек, клуб получил штраф в 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорьянц Карпин Ростов
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