Валерий Карпин заплатит штраф 30 тысяч рублей
Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 30-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Ростов" (1:0).
"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин по ходу матча покидал пределы технической зоны, за это он лично оштрафован на 30 тысяч рублей. ФК "Ростов" наказан за неподобающее поведение – футболисты команды получили 6 желтых карточек, клуб получил штраф в 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин по ходу матча покидал пределы технической зоны, за это он лично оштрафован на 30 тысяч рублей. ФК "Ростов" наказан за неподобающее поведение – футболисты команды получили 6 желтых карточек, клуб получил штраф в 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".