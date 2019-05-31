Болельщики считают лучшим в сезоне Чалова, футболисты - Дзюбу. Спорим, кто заслужил больше
Болельщики в онлайн-голосовании назвали форварда ЦСКА Чалова лучшим игроком сезона в РПЛ, но футболисты чемпионата России с этим не согласны. Пытаемся выяснить, кто действительно был круче из двух нападающих, сделавших этот сезон.
Командный успех
Чтобы игроку 4-й команды чемпионата, не боровшейся до конца не то что за чемпионство, а даже за тройку, стать лучшим в лиге, он должен чуть ли не в одиночку тащить её наверх. ЦСКА не попал в Лигу чемпионов, а говорить, что без Фёдора команда боролась бы за выживание, оснований нет.
Конечно, предъявлять одинаковые требования к «Зениту» и перестроечному ЦСКА неправильно, но «армейцы» сами задрали планку ожиданий осенью и её не оправдали. Что сделал Чалов в играх с «Арсеналом», «Оренбургом», «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом»?..
Дзюба же всю осень тащил на себе довольно примитивную, ещё не усилившуюся команду, которая благодаря нему так и не отдала лидерства. Да, в концовке 2018-го случился спад, но у Артёма за плечами был чемпионат мира, после которого он вообще мог заканчивать с футболом и рассказывать про то, как потом они победили Испанию.
По ходу смены своей роли и «сухой» серии он продолжал приносить пользу «Зениту» и в итоге выдал ударную концовку. Три голевые передачи в игре с тем же ЦСКА – квинтэссенция доминирования «Зенита» и Дзюбы лично.
У Чалова были тяжелее условия
Есть расхожий и не очень умный штамп, якобы играй тот же Месси не в «Барселоне», а условном «Амкаре», ничего великого аргентинец показать бы не смог. Это, конечно, бессмыслица. Но в исходных этого суждения всё же кроется логика.
Артёму было легче. Ему не пришлось играть в эпоху великих перемен, которые переживал Чалов в ЦСКА. После счастливого Чемпионата мира он на правах всероссийского героя попал в «Зенит», который сразу выбился в лидеры – и шёл в них до самого конца.
Но даже в таких условиях Дзюба выдал не самый мощный отрезок с конца осени до начала весны (17 игр без голов). Он раскрылся во второй части и действовал прекрасно, но тут снова был сторонний катализатор – роскошное усиление питерцев.
Чалов зависим от игры команды, а Дзюба делает игру
Да, в каких-то матчах у Дзюбы не было сил, мотивации, где-то он концентрировался на черновой работе и был малозаметен, но он редко «пропадает» с поля, перестаёт оказывать влияние на игру и предстаёт бессильным. С Чаловым такое случается чаще.
Когда у «Зенита» не получается игра (а такое и по ходу чемпионского сезона случалось часто), команда может упростить игру и забрасывать на своего гиганта, который поборется и зацепится. Как скидкой распорядятся партнёры – уже другое дело. Во многих матчах это, собственно говоря, и было игрой чемпиона страны. Дзюбу всегда можно найти простым забросом, при этом он при поддержке может придумать что-то интересное.
Фёдор хорош во многих компонентах игры, но в мощном мужском футболе его по-прежнему могут задавить, затереть, отрезать от партнёров. Чалов хорошо играет на команду, но сам зависим от командной игры – если у Ахметова, Влашича, Сигурдссона идёт, то и Федю в свои прорывы и кружева втянут. Но если нет, сыграть на Чалова вряд ли получится – тащить команду на себе он пока не готов.
Чалов прошёл более долгий путь
Кем начинал этот сезон Дзюба? Главным футболистом России. Кем он его закончил? Примерно тем же. Только широкая публика, которая была вдохновлена летним Чемпионатом мира, слегка успокоилась, а наши дежурные читатели, относящиеся к российскому футболу гораздо трепетнее, увидели, что Артём расцвёл надолго, а не просто выстрелил на коротком международном турнире.
Чалов начинал по сути никем. Задача была хотя бы закрепиться в основе. Это было легко, скажете вы, учитывая кадровые проблемы ЦСКА? Тогда напомню вам о том же Чернове. Да, конкуренция была минимальна, но год назад Жамалетденов не особо уступал Фёдору.
Чалов не только закрепился, но и стал главным джокером Гончаренко. И, в отличие от Дзюбы, ещё и навёл шороху в Лиге чемпионов. Можно сколько угодно говорить о том, что «Реал» в последнем туре был немотивирован. История показывает, что даже немотивированный, в плохой форме «Реал» обыграть не так-то просто. А он положил на «Сантьяго Бернабеу», наверное, лучший свой гол за сезон.
Теперь Фёдор главный форвард премьер-лиги. Его делами занимается могущественный агент Шандор Варга. У него есть все шансы устроиться не хуже Головина: хотя бы через год.
И этот путь от бестолкового футболиста, которого на острие заменяли Вернблумом, до лучшего снайпера лиги впечатляет не менее прошлогоднего возрождения Дзюбы.
Дзюба надо уезжать в АПЛ, Чалову не стоит туда соваться
Не только Артём взял курс на лучшую лигу мира: весной Чалов заключил контракт с английским агентством. Но новостей с острова ждать придётся ещё долго. Европейские тренеры меняют АПЛ и делают представление о верховой лиге для здоровенных мужиков стереотипом, но и в нынешнем чемпионат Англии Чалов, скорее всего, просто затеряется. Ребята его комплекции берут скоростью, но лучший российский бомбардир ей особо не отличается.
Показателен здесь и пример сборной: Чалов подойдёт отнюдь не любой команде. Например, в Германии Черчесов отдал предпочтение Ари, потому что просто не понимал, чем в его модели игры может помочь Чалов. Фёдору бы попробовать себя в испанском чемпионате, где очень ценятся понимание футбола, умение играть в пас, но всё это в будущем.
Несмотря на 15 голов, Чалов не перерос уровень чемпионата России, часто теряется в больших матчах (хотя забил 2 гола «Зениту» и «Локомотиву») и сам понимает, в скольких компонентах обязательно нужно прибавлять. Дзюба на пике и ещё на Евро-2016 в бездарной команде Слуцкого демонстрировал европейского уровня цифры в единоборствах. С тех пор Артём, без сомнения, прибавил, сочетает в себе физическую мощь и видение партнёров, хорош в подыгрыше и малоуязвим. Забил в 2 раза меньше Чалова? Не забывайте, что Азмун и Дриусси весной забивали за себя и за того парня.
Чалов моложе
Ещё не было настолько молодого футболиста (Фёдору на момент установление рекорда был 21 год и 46 дней), который стал бы лучшим стрелком чемпионата. Был Игорь Симутенков в 1994-м (ему было 21 год и 217 дней), но про уровень чемпионата России в то лихое время лучше не вспоминать.
Да, это немного читерский пункт. Сама по себе молодость ничего не значит. Но наши игроки, пока мы смотрим на бодрый «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов, почему-то отказываются раскрываться в те годы, когда это делают все уважающие себя футболисты в Европе и Южной Америке.
Чалов редкий для наших краёв пример того, что игрок, у которого многое не получалось на старте, исправил свои ошибки быстро. Прибавил в гибкости и видении поля, из-за чего стал куда тоньше и полезнее в подыгрыше, из-за этого появилась уверенность – и понеслось. Тот же Дзюба на протяжении своей карьеры был куда более топорным и менялся гораздо медленнее.
И ещё в пользу Фёдора
Кто-то скажет, что подобные аргументы в текущем споре приводить неуместно. Какая, в самом деле, разница, насколько прибавил Чалов, насколько сильно он отличается от других российских футболистов, при чём тут его путь? Мы ведь спорим о лучших!
Ну тогда немного крайней прямолинейности, которую любят многие болельщики. У Чалова 15 голов и 7 голевых передач (22 по системе гол+пас). У Дзюбы – 8+11, то бишь всего 19. Разница хоть и не большая, но есть.
Роман Гуськов агитировал за Дзюбу
Григорий Каленов поддерживал Чаловa
Rusfootball.info
Фото: metaratings.ru, РИА Новости, официальный сайт ЦСКА
Командный успех
Чтобы игроку 4-й команды чемпионата, не боровшейся до конца не то что за чемпионство, а даже за тройку, стать лучшим в лиге, он должен чуть ли не в одиночку тащить её наверх. ЦСКА не попал в Лигу чемпионов, а говорить, что без Фёдора команда боролась бы за выживание, оснований нет.
Конечно, предъявлять одинаковые требования к «Зениту» и перестроечному ЦСКА неправильно, но «армейцы» сами задрали планку ожиданий осенью и её не оправдали. Что сделал Чалов в играх с «Арсеналом», «Оренбургом», «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом»?..
Дзюба же всю осень тащил на себе довольно примитивную, ещё не усилившуюся команду, которая благодаря нему так и не отдала лидерства. Да, в концовке 2018-го случился спад, но у Артёма за плечами был чемпионат мира, после которого он вообще мог заканчивать с футболом и рассказывать про то, как потом они победили Испанию.
По ходу смены своей роли и «сухой» серии он продолжал приносить пользу «Зениту» и в итоге выдал ударную концовку. Три голевые передачи в игре с тем же ЦСКА – квинтэссенция доминирования «Зенита» и Дзюбы лично.
У Чалова были тяжелее условия
Есть расхожий и не очень умный штамп, якобы играй тот же Месси не в «Барселоне», а условном «Амкаре», ничего великого аргентинец показать бы не смог. Это, конечно, бессмыслица. Но в исходных этого суждения всё же кроется логика.
Артёму было легче. Ему не пришлось играть в эпоху великих перемен, которые переживал Чалов в ЦСКА. После счастливого Чемпионата мира он на правах всероссийского героя попал в «Зенит», который сразу выбился в лидеры – и шёл в них до самого конца.
Но даже в таких условиях Дзюба выдал не самый мощный отрезок с конца осени до начала весны (17 игр без голов). Он раскрылся во второй части и действовал прекрасно, но тут снова был сторонний катализатор – роскошное усиление питерцев.
Чалов зависим от игры команды, а Дзюба делает игру
Да, в каких-то матчах у Дзюбы не было сил, мотивации, где-то он концентрировался на черновой работе и был малозаметен, но он редко «пропадает» с поля, перестаёт оказывать влияние на игру и предстаёт бессильным. С Чаловым такое случается чаще.
Когда у «Зенита» не получается игра (а такое и по ходу чемпионского сезона случалось часто), команда может упростить игру и забрасывать на своего гиганта, который поборется и зацепится. Как скидкой распорядятся партнёры – уже другое дело. Во многих матчах это, собственно говоря, и было игрой чемпиона страны. Дзюбу всегда можно найти простым забросом, при этом он при поддержке может придумать что-то интересное.
Фёдор хорош во многих компонентах игры, но в мощном мужском футболе его по-прежнему могут задавить, затереть, отрезать от партнёров. Чалов хорошо играет на команду, но сам зависим от командной игры – если у Ахметова, Влашича, Сигурдссона идёт, то и Федю в свои прорывы и кружева втянут. Но если нет, сыграть на Чалова вряд ли получится – тащить команду на себе он пока не готов.
Чалов прошёл более долгий путь
Кем начинал этот сезон Дзюба? Главным футболистом России. Кем он его закончил? Примерно тем же. Только широкая публика, которая была вдохновлена летним Чемпионатом мира, слегка успокоилась, а наши дежурные читатели, относящиеся к российскому футболу гораздо трепетнее, увидели, что Артём расцвёл надолго, а не просто выстрелил на коротком международном турнире.
Чалов начинал по сути никем. Задача была хотя бы закрепиться в основе. Это было легко, скажете вы, учитывая кадровые проблемы ЦСКА? Тогда напомню вам о том же Чернове. Да, конкуренция была минимальна, но год назад Жамалетденов не особо уступал Фёдору.
Чалов не только закрепился, но и стал главным джокером Гончаренко. И, в отличие от Дзюбы, ещё и навёл шороху в Лиге чемпионов. Можно сколько угодно говорить о том, что «Реал» в последнем туре был немотивирован. История показывает, что даже немотивированный, в плохой форме «Реал» обыграть не так-то просто. А он положил на «Сантьяго Бернабеу», наверное, лучший свой гол за сезон.
Теперь Фёдор главный форвард премьер-лиги. Его делами занимается могущественный агент Шандор Варга. У него есть все шансы устроиться не хуже Головина: хотя бы через год.
И этот путь от бестолкового футболиста, которого на острие заменяли Вернблумом, до лучшего снайпера лиги впечатляет не менее прошлогоднего возрождения Дзюбы.
Дзюба надо уезжать в АПЛ, Чалову не стоит туда соваться
Не только Артём взял курс на лучшую лигу мира: весной Чалов заключил контракт с английским агентством. Но новостей с острова ждать придётся ещё долго. Европейские тренеры меняют АПЛ и делают представление о верховой лиге для здоровенных мужиков стереотипом, но и в нынешнем чемпионат Англии Чалов, скорее всего, просто затеряется. Ребята его комплекции берут скоростью, но лучший российский бомбардир ей особо не отличается.
Показателен здесь и пример сборной: Чалов подойдёт отнюдь не любой команде. Например, в Германии Черчесов отдал предпочтение Ари, потому что просто не понимал, чем в его модели игры может помочь Чалов. Фёдору бы попробовать себя в испанском чемпионате, где очень ценятся понимание футбола, умение играть в пас, но всё это в будущем.
Несмотря на 15 голов, Чалов не перерос уровень чемпионата России, часто теряется в больших матчах (хотя забил 2 гола «Зениту» и «Локомотиву») и сам понимает, в скольких компонентах обязательно нужно прибавлять. Дзюба на пике и ещё на Евро-2016 в бездарной команде Слуцкого демонстрировал европейского уровня цифры в единоборствах. С тех пор Артём, без сомнения, прибавил, сочетает в себе физическую мощь и видение партнёров, хорош в подыгрыше и малоуязвим. Забил в 2 раза меньше Чалова? Не забывайте, что Азмун и Дриусси весной забивали за себя и за того парня.
Чалов моложе
Ещё не было настолько молодого футболиста (Фёдору на момент установление рекорда был 21 год и 46 дней), который стал бы лучшим стрелком чемпионата. Был Игорь Симутенков в 1994-м (ему было 21 год и 217 дней), но про уровень чемпионата России в то лихое время лучше не вспоминать.
Да, это немного читерский пункт. Сама по себе молодость ничего не значит. Но наши игроки, пока мы смотрим на бодрый «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов, почему-то отказываются раскрываться в те годы, когда это делают все уважающие себя футболисты в Европе и Южной Америке.
Чалов редкий для наших краёв пример того, что игрок, у которого многое не получалось на старте, исправил свои ошибки быстро. Прибавил в гибкости и видении поля, из-за чего стал куда тоньше и полезнее в подыгрыше, из-за этого появилась уверенность – и понеслось. Тот же Дзюба на протяжении своей карьеры был куда более топорным и менялся гораздо медленнее.
И ещё в пользу Фёдора
Кто-то скажет, что подобные аргументы в текущем споре приводить неуместно. Какая, в самом деле, разница, насколько прибавил Чалов, насколько сильно он отличается от других российских футболистов, при чём тут его путь? Мы ведь спорим о лучших!
Ну тогда немного крайней прямолинейности, которую любят многие болельщики. У Чалова 15 голов и 7 голевых передач (22 по системе гол+пас). У Дзюбы – 8+11, то бишь всего 19. Разница хоть и не большая, но есть.
Роман Гуськов агитировал за Дзюбу
Григорий Каленов поддерживал Чаловa
Rusfootball.info
Фото: metaratings.ru, РИА Новости, официальный сайт ЦСКА