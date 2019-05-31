Президент "Ростова": недовольны результатом прошедшего сезона. Мы хотели большего
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц подвел итоги прошедшего сезона.
Команда с берегов Дона под руководством Валерия Карпина заняла 9-е место в российской Премьер-лиге, а в Кубке России остановилась на стадии полуфинала.
"Это был сложный и неоднозначный сезон, в котором мы испытали радость побед и горечь поражения, но теперь это история. Довольны ли мы результатом? Нет, недовольны. У нас хорошая команда, и мы хотели большего. Все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики. Ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче.
Мы очень хотели выиграть Кубок России. Прошли "Краснодар", "Зенит", неплохо сыграли в Москве с "Локомотивом", а дома, в ответной игре, нам не хватило сил и ресурса. Очень досадно проиграть дома, при полном стадионе болельщиков, которые пришли нас поддержать и верили в победу. Мы были в шаге от финала, но все ждали другого результата. Это поражение - самое досадное. Я очень хорошо понимаю наших болельщиков и их эмоции. Я испытал полное опустошение и разочарование. Это испытала вся команда и весь клуб. Но это футбол.
В чемпионате России, я считаю, мы могли выступить лучше. Задачи, которые были поставлены на сезон, мы не озвучивали. И впредь перед началом сезона не будем их озвучивать — они просты, исходя из наших реалий: избежать "стыков" и выигрывать каждый следующий матч, чтобы попасть в еврокубки", - цитирует Арутюнянца Sport24.ru.
Команда с берегов Дона под руководством Валерия Карпина заняла 9-е место в российской Премьер-лиге, а в Кубке России остановилась на стадии полуфинала.
"Это был сложный и неоднозначный сезон, в котором мы испытали радость побед и горечь поражения, но теперь это история. Довольны ли мы результатом? Нет, недовольны. У нас хорошая команда, и мы хотели большего. Все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики. Ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче.
Мы очень хотели выиграть Кубок России. Прошли "Краснодар", "Зенит", неплохо сыграли в Москве с "Локомотивом", а дома, в ответной игре, нам не хватило сил и ресурса. Очень досадно проиграть дома, при полном стадионе болельщиков, которые пришли нас поддержать и верили в победу. Мы были в шаге от финала, но все ждали другого результата. Это поражение - самое досадное. Я очень хорошо понимаю наших болельщиков и их эмоции. Я испытал полное опустошение и разочарование. Это испытала вся команда и весь клуб. Но это футбол.
В чемпионате России, я считаю, мы могли выступить лучше. Задачи, которые были поставлены на сезон, мы не озвучивали. И впредь перед началом сезона не будем их озвучивать — они просты, исходя из наших реалий: избежать "стыков" и выигрывать каждый следующий матч, чтобы попасть в еврокубки", - цитирует Арутюнянца Sport24.ru.