"Томь" - "Уфа": составы команд

Стали известны составы "Томи" и "Уфы" на ответный стыковой матч за место в РПЛ.

"Томь": Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин.

Запасные - Сальников, Мелихов, Мануйлов, Запрягаев, Карымов, Андреев, Макурин, Сасин, Андреев, Тлупов, Кудряшов, Крапухин.

"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные - Шафинский, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Салатич, Бизяк, Вомбергар.
Теги: Томь УФА
Сегодня, 13:16
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