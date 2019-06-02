"Томь" - "Уфа": составы команд

Стали известны составы "Томи" и "Уфы" на ответный стыковой матч за место в РПЛ.Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин.Запасные - Сальников, Мелихов, Мануйлов, Запрягаев, Карымов, Андреев, Макурин, Сасин, Андреев, Тлупов, Кудряшов, Крапухин.Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.Запасные - Шафинский, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Салатич, Бизяк, Вомбергар.