Дмитрий Черышев: вы смеётесь, а у меня стоит цель привезти в Нижний Новгород Лигу Европы
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" (1:0), которой команде не хватило для выхода в премьер-лигу, рассказал о своих будущих целях.
- "Нижний Новгород" будет вашим проектом и дальше? Может быть, сюда в конце карьеры приедет Денис и как уроженец Нижнего Новгорода сыграет за вашу команду? Как, кстати, его здоровье?
- Спасибо, хорошо. Восстанавливается. Уже начал наступать на ногу, начал ходить. Все нормально. Что касается проекта, то все зависит от руководства. Пойдет ли оно на это или нет. Нравится ему наша игра или нет - все зависит от них. Поэтому я буду стараться прикладывать максимум усилий для того, чтобы было хорошее развитие у нижегородского футбола, чтобы были хорошие футболисты. У меня огромное желание привезти на наш стадион, по крайней мере, Лигу Европы. Вот вы смеетесь, а у меня такая цель стоит! - передают слова Черышева корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов.
Дмитрий Черышев - об удалении: Денисов хорошо бросает ауты, и я по привычке его прихватил
- "Нижний Новгород" будет вашим проектом и дальше? Может быть, сюда в конце карьеры приедет Денис и как уроженец Нижнего Новгорода сыграет за вашу команду? Как, кстати, его здоровье?
- Спасибо, хорошо. Восстанавливается. Уже начал наступать на ногу, начал ходить. Все нормально. Что касается проекта, то все зависит от руководства. Пойдет ли оно на это или нет. Нравится ему наша игра или нет - все зависит от них. Поэтому я буду стараться прикладывать максимум усилий для того, чтобы было хорошее развитие у нижегородского футбола, чтобы были хорошие футболисты. У меня огромное желание привезти на наш стадион, по крайней мере, Лигу Европы. Вот вы смеетесь, а у меня такая цель стоит! - передают слова Черышева корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов.
Дмитрий Черышев - об удалении: Денисов хорошо бросает ауты, и я по привычке его прихватил