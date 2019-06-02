"Зенит" может вернуться к переговорам со "Спортингом" о приобретении Акуньи

"Зенит" может вернуться к переговорам о приобретении защитника "Спортинга" Маркоса Акуньи, сообщает A Bola.Ранее сообщалось, что переговоры зашли в тупик, когда зимой "Спортинг" отклонил последнее предложение "Зенита". Петербургский клуб предлагал за 27-летнего аргентинца 16 млн евро и еще 4 млн в качестве бонусов за достижение определенных игровых показателей. Руководство португальского клуба хотело сразу получить за Акунью около 20 млн. При этом сам Акунья уже был готов переехать в Россию на удвоенную зарплату, которая сейчас у него в "Спортинге" составляет 1,1 млн евро в год.Были сведения и об интересе к футболисту со стороны "Бока Хуниорс". Однако аргентинский клуб предлагал 15 миллионов евро, что не устроило "Спортинг". Ставший чемпионом России сезона-2018/19 "Зенит" задумывается о возвращении к переговорам. При этом португальский клуб по-прежнему намерен продать Акунью за 20 млн евро.