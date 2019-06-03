Юрий Газинский получил травму в матче сборной России с "Чертаново"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново". По всей видимости, повреждение серьезное.

В первом тайме футболист неудачно упал во время борьбы с игроком "Чертаново" Колесниченко после исполнения углового. Футболист покинул поле при помощи врачей, зафиксировав руку. Газинского заменил Ильзат Ахметов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газинский Сборная России Чертаново
Сегодня, 17:04
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