Станислав Черчесов: нужно было дать Мирзову и Бакаеву почувствовать себя игроками сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог контрольного матча против "Чертаново" (6:0).- Мы и до сбора сказали, что много футболистов. Мы хотели дать всем сыграть. Опять же Миранчуки сражались до конца за место в Лиге чемпионов. Единственное, Ахметов вышел вынужденно и какое-то время не мог влиться в игру. Только через какое-то время начал играть так, как надо. В официальном матче это было бы непозволительно. Это – еще один плюс матча. Опять же нужно было дать Мирзову и Бакаеву почувствовать себя игроками сборной. Попытались всех удовлетворить.- Это ни о чем не говорит. Каждая игра дает пищу для размышлений. То, что Мирзов забил, это хорошо, но еще ни о чем не говорит. У всех было разное задание, и каждый выполнил его в разной степени.- Идет тренировочный процесс, мы внимательно смотрим. Лунев тоже свою партию сыграл. Мы внимательно смотрим, и будем делать выводы. Будет играть тот, кто готов. Это касается всех позиций.