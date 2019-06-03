Станислав Черчесов: нужно было дать Мирзову и Бакаеву почувствовать себя игроками сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог контрольного матча против "Чертаново" (6:0).

- Насколько вообще можно делать выводы по сегодняшнему результату?

- Мы и до сбора сказали, что много футболистов. Мы хотели дать всем сыграть. Опять же Миранчуки сражались до конца за место в Лиге чемпионов. Единственное, Ахметов вышел вынужденно и какое-то время не мог влиться в игру. Только через какое-то время начал играть так, как надо. В официальном матче это было бы непозволительно. Это – еще один плюс матча. Опять же нужно было дать Мирзову и Бакаеву почувствовать себя игроками сборной. Попытались всех удовлетворить.

- Мирзов забил, выглядел ярко. О чем это говорит?

- Это ни о чем не говорит. Каждая игра дает пищу для размышлений. То, что Мирзов забил, это хорошо, но еще ни о чем не говорит. У всех было разное задание, и каждый выполнил его в разной степени.

- Гильерме вышел в основе, отбил пенальти. Он – основной?

- Идет тренировочный процесс, мы внимательно смотрим. Лунев тоже свою партию сыграл. Мы внимательно смотрим, и будем делать выводы. Будет играть тот, кто готов. Это касается всех позиций.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Мирзов Бакаев Сборная России
Сегодня, 18:21
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