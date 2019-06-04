Сергей Силкин: сомневаюсь, что отсутствие Мамаева сказалось на результатах "Краснодара"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что отсутствие в "Краснодаре" полузащитника Павла Мамаева нисколько не сказалось на результатах команды.

"Не думаю, что отсутствие Мамаева серьезно сказалось на результатах "Краснодара". У них очень достойная обойма игроков, и было кем Павла заменить. Считаю, что "горожане" заняли то место, которое заслужили, и наличие в составе Мамаева вряд ли бы что-то изменило", - цитирует Силкина "Известия".
Теги: Силкин Мамаев Краснодар
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