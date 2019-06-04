Магомед Адиев: может так случиться, что возьму паузу в тренерской карьере
Тренер Магомед Адиев не исключает, что возьмет паузу в своей карьере.
"Веду разговоры по поводу будущего с клубами РПЛ, но пока никакой конкретики нет. Может так случиться, что возьму паузу в тренерской карьере.
Ясность может наступить к тому времени, когда клубы отправятся на первые сборы", — цитирует Адиева ТАСС.
"Веду разговоры по поводу будущего с клубами РПЛ, но пока никакой конкретики нет. Может так случиться, что возьму паузу в тренерской карьере.
Ясность может наступить к тому времени, когда клубы отправятся на первые сборы", — цитирует Адиева ТАСС.