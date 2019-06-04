Сергей Семак может войти в предвыборный штаб врио губернатора Петербурга Беглова

Главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку предложили стать сопредседателем предвыборного штаба врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Мы пообщались, да. Телефонный разговор был, но приеду после короткого отпуска, мы ещё пообщаемся, и я потом скажу всё", - цитирует Семака телеграм-канал Baza.
Теги: Беглов Семак Зенит
Сегодня, 01:51
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