Болельщики "Енисея" назвали Комкова лучшим полузащитником команды в сезоне

Полузащитник "Енисея" Михаил Комком был признан болельщиками лучшим игроком команды в минувшем сезоне на своей позиции.

34-летний Комком в прошлом сезоне в премьер-лиге провел 19 матчей, забил один мяч.

Теги: Комком Енисей
Сегодня, 10:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама