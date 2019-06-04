Болельщики "Енисея" назвали Комкова лучшим полузащитником команды в сезоне

Михаил Комков — лучший фланговый полузащитник ФК "Енисей" в РПЛ в сезоне 2018/2019 по версии болельщиков pic.twitter.com/ulRHRYDRry — ФК «Енисей» (@FCEnisey) June 5, 2019

Полузащитник "Енисея" Михаил Комком был признан болельщиками лучшим игроком команды в минувшем сезоне на своей позиции.34-летний Комком в прошлом сезоне в премьер-лиге провел 19 матчей, забил один мяч.