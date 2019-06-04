Адвокат: надеемся, что Мамаева и Кокорина освободят 13 июня

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о состоянии футболиста "Краснодара".

– Вы уже отправили заявление омбудсмену?

– Обращение было отправлено в пятницу. Пока с нами никто не связывался. Ждем положительного решения, потому что авторитет уполномоченного очень важен, особенно в таких делах. Если вдруг кто-то не согласится с нашей позицией, которая очень подробно изложена, поможет присутствие уполномоченного.

Если апелляция не будет удовлетворена, в дальнейшем можем снова обратиться к уполномоченному с просьбой подписать кассационную жалобу и направить ее в соответствующую инстанцию. Хотя, думаю, апелляции будет достаточно, чтобы законность спустя девять месяцев после их заключения как-то восторжествовала.

– Как футболисты себя чувствуют?

– Я уже указывал в суде, что заключение может негативно сказываться на здоровье профессиональных спортсменов. Я был у ребят в конце мая. Тогда Александр Кокорин прихрамывал. И это понятно, ведь его колено никто не лечит. Знаю, что Павел неоднократно болел за время, проведенное в СИЗО. У него нарушился иммунитет, а в время судебного процесса были проблемы с глазами.

Их же часто возили в машинах, они мало спали. Надеемся, что 13 июня их освободят. Чем раньше это случится, тем для них это будет более благостно. Это позволит им летом восстановиться.

– Они занимаются спортом?

– Сейчас у них уже нет возможности тренироваться и играть в футбол. На поле что-то переделывают, идет ремонт. Остался только спортзал. Ну, это хоть что-то.

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Теги: Бушманов Кокорин Мамаев
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