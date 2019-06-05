СМИ: ЦСКА интересуется нападающим "Тулузы" Саного

ЦСКА проявляет интерес к форварду "Тулузы" Яя Саного, сообщает Footmercato.

"Наш приоритет - сначала поговорить с руководством "Тулузы", чтобы выяснить, каковы намерения клуба. У Яя хороший рыночный рейтинг, особенно в Англии и России", - цитирует агента француза Джибриля Мандефу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Тулуза Саного Лига 1
Сегодня, 01:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама