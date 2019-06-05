СМИ: ЦСКА интересуется нападающим "Тулузы" Саного
ЦСКА проявляет интерес к форварду "Тулузы" Яя Саного, сообщает Footmercato.
"Наш приоритет - сначала поговорить с руководством "Тулузы", чтобы выяснить, каковы намерения клуба. У Яя хороший рыночный рейтинг, особенно в Англии и России", - цитирует агента француза Джибриля Мандефу.
"Спорт-Экспресс"
"Наш приоритет - сначала поговорить с руководством "Тулузы", чтобы выяснить, каковы намерения клуба. У Яя хороший рыночный рейтинг, особенно в Англии и России", - цитирует агента француза Джибриля Мандефу.
"Спорт-Экспресс"