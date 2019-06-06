Роман Бабаев: дерби со "Спартаком" пройдёт во второй половине августа

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о календаре Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20.

"Что касается календаря, то коллеги просили не говорить, так как будет красивая презентация. Но могу поделиться с вами инсайдом, что дерби "Спартак" – ЦСКА на "Открытие Арене" пройдёт во второй половине августа", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА Спартак
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