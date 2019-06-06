Роман Шишкин: Глушаков всегда с душой относился к "Спартаку"

Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин выразил мнение, что капитан красно-белых Денис Глушаков, у которого непростые отношения с фанатами, уйдет из команды.— Переживает. К сожалению, так случилось, что все эти ситуации сильно ударили по его жизни — развод и прочее… И у меня бывали неудачные периоды, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится.— Конечно, настоящая провокация. Кому-то это выгодно. Но ему не стоит обращать на это внимание. Надо делать так, как считаешь нужным.— Было неприятно, как и любому другому футболисту на его месте. Тем более, после неплохой карьеры в "Спартаке". Он всегда мечтал стать чемпионом, что и сделал, отдав много сил команде. Не знаю, почему фанаты так невзлюбили его. Если честно, всех деталей не знаю и лезть не хочу. Но могу сказать, что Денис всегда с душой относился к "Спартаку" и никаких «подводных дел» не совершал.— Думаю, он, скорее всего, покинет команду. Учитывая все последние события… Он сам все понимает. Денис находится в таком возрасте, что еще хочет играть и может что-то доказать на поле. На мой взгляд, ему будет лучше уйти и зарекомендовать себя в другом месте.