Роман Шишкин: Глушаков всегда с душой относился к "Спартаку"

Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин выразил мнение, что капитан красно-белых Денис Глушаков, у которого непростые отношения с фанатами, уйдет из команды.

— Вы давно дружите с Глушаковым. Как он переносит развод с женой, непринятие фанатов и другие проблемы?

— Переживает. К сожалению, так случилось, что все эти ситуации сильно ударили по его жизни — развод и прочее… И у меня бывали неудачные периоды, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится.

— Как думаете, слив переписок, аудио — чей-то заказ?

— Конечно, настоящая провокация. Кому-то это выгодно. Но ему не стоит обращать на это внимание. Надо делать так, как считаешь нужным.

— Как Денис реагировал на выступления болельщиков "Спартака", направленные против него?

— Было неприятно, как и любому другому футболисту на его месте. Тем более, после неплохой карьеры в "Спартаке". Он всегда мечтал стать чемпионом, что и сделал, отдав много сил команде. Не знаю, почему фанаты так невзлюбили его. Если честно, всех деталей не знаю и лезть не хочу. Но могу сказать, что Денис всегда с душой относился к "Спартаку" и никаких «подводных дел» не совершал.

— Не спрашивали Глушакова, останется ли он в "Спартаке"?

— Думаю, он, скорее всего, покинет команду. Учитывая все последние события… Он сам все понимает. Денис находится в таком возрасте, что еще хочет играть и может что-то доказать на поле. На мой взгляд, ему будет лучше уйти и зарекомендовать себя в другом месте.

Sport24
Теги: Шишкин Глушаков Спартак
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