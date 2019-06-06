Роман Шишкин: все складывается так, что на первый сбор поеду с "Краснодаром"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин, который с начала 2019 года играл на правах аренды за "Крылья Советов", рассказал о своем будущем.

"Предлагали ли "Крылья" остаться? Если честно — намекали на это. Но я пока не хочу торопиться. В любом случае я вернусь в "Краснодар", у меня еще год по контракту. А до начала чемпионата еще есть время подумать.

Пока все складывается так, что на первый сбор поеду с "Краснодаром". Как дальше будет — посмотрим", - цитирует Шишкина Sport24.
Теги: Шишкин Краснодар
Сегодня, 19:35
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