Роман Шишкин: все складывается так, что на первый сбор поеду с "Краснодаром"
Защитник "Краснодара" Роман Шишкин, который с начала 2019 года играл на правах аренды за "Крылья Советов", рассказал о своем будущем.
"Предлагали ли "Крылья" остаться? Если честно — намекали на это. Но я пока не хочу торопиться. В любом случае я вернусь в "Краснодар", у меня еще год по контракту. А до начала чемпионата еще есть время подумать.
Пока все складывается так, что на первый сбор поеду с "Краснодаром". Как дальше будет — посмотрим", - цитирует Шишкина Sport24.
"Предлагали ли "Крылья" остаться? Если честно — намекали на это. Но я пока не хочу торопиться. В любом случае я вернусь в "Краснодар", у меня еще год по контракту. А до начала чемпионата еще есть время подумать.
Пока все складывается так, что на первый сбор поеду с "Краснодаром". Как дальше будет — посмотрим", - цитирует Шишкина Sport24.