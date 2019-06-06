Аджоев: интерес "Спартака" к Беляеву? Он сказал, что хочет играть в ЛЧ
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал интерес московского "Спартака" к защитнику Максиму Беляеву.
"Со мной на этот счёт (возможный переход Беляева в "Спартак") никто не разговаривал, я всё узнаю из прессы. Да, у него заканчивается контракт. Но, во-первых, у нас тоже есть Лига Европы. А во-вторых, именно в тульском «Арсенале» Беляев стал качественным игроком. Здесь у него регулярная игровая практика. Как сложится в новом клубе, никто не знает. Но решение за ним. Продление контракта? Естественно, с ним общались на эту тему ещё несколько месяцев назад, но он сказал, что всё решит в конце сезона. Знаю, что он очень хочет играть в Лиге чемпионов. Как получится на деле, посмотрим", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
"Со мной на этот счёт (возможный переход Беляева в "Спартак") никто не разговаривал, я всё узнаю из прессы. Да, у него заканчивается контракт. Но, во-первых, у нас тоже есть Лига Европы. А во-вторых, именно в тульском «Арсенале» Беляев стал качественным игроком. Здесь у него регулярная игровая практика. Как сложится в новом клубе, никто не знает. Но решение за ним. Продление контракта? Естественно, с ним общались на эту тему ещё несколько месяцев назад, но он сказал, что всё решит в конце сезона. Знаю, что он очень хочет играть в Лиге чемпионов. Как получится на деле, посмотрим", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".