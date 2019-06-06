"Оренбург", вероятнее всего, будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре

"Оренбург" не прошел лицензирование своего стадиона "Газовик", в связи с чем для проведения домашних матчей Премьер-лиги клубом была выбрана "Самара-Арена". Об этом в эфире канала "Матч ТВ" рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.При составлении календаря чемпионата России на сезон-2019/20 Премьер-лига исключила в одном туре домашние матча "Оренбурга" и "Крыльев Советов".