Владимир Федотов отметил заслугу Карреры в "Спартаке"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов отметил заслуги бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.– Не знаю… Мне сложно оценивать, что происходило внутри "Спартака", внутри их коллектива. Но, наверное, за тренера говорит его востребованность. При этом, конечно, надо понимать, что команда 16 лет не становилась чемпионом. Человек собрал игроков, направил, мотивировал. Просто так на ровном месте ничего не происходит. Он же не два матча провел во главе красно-белых. Зимой готовил коллектив ко второй части сезона. Поэтому заслуга, естественно, большая. А то, что произошло потом? Даже не хочется это обсуждать. Это внутреннее дело московского клуба.– Наверное, российский чемпионат не самый последний в Европе. По идее, чемпионство должно гарантировать тренеру значимость и востребованность в профессии. Но, возможно, я не знаю, что происходит на самом деле. Может быть, человек получает предложения, но они не совпадают с его амбициями.