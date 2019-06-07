Составители календаря РПЛ 2019/20 рассказали о нюансах расписания
Сотрудник лаборатории исследования спорта ВШЭ Арсений Столяров рассказал о том, как началось сотрудничество с российской Премьер-Лигой.
НИУ ВШЭ приняла участие в разработке календаря РПЛ на сезон-2019/20.
"У нас лаборатория занимается академическими исследованиями, в первую очередь. И есть большой пласт этих исследований, который способствует составлению оптимального календаря с различных точек зрений. В Европе уже давно есть такая практика, равно как и Южной Америке. Если брать Северную Америку, НБА и НХЛ, то у них это давно происходит. У нас в России все, к сожалению, было не так здорово. Мы решили попробовать заполнить эту нишу уже подготовленными определенными алгоритмами, предложить их российской Премьер-Лиге. Мы им написали письмо, ребята нам ответили. На протяжении нескольких месяцев мы вместе работали и в итоге их выбор пал на нас. И вот в конце мая — начале июня календарь был готов.
Как проводилось составление? Грубо говоря, были ограничения, которые выставляет лига, выставляют клубы сами по себе, технические ограничения, связанные с МВД, когда нельзя проводить домашние матчи "Спартака" и ЦСКА одновременно, и так далее. Дальше алгоритм искал нам множество всех возможных календарей. И далее мы выбирали тот календарь, который максимально удовлетворяет все критерии и нам кажется наилучшим. То есть это такой поиск той самой комнаты в огромном здании, где лежит ключик.
Что касается спортивных предпочтений нашей лаборатории, то у нас, как всегда, любят футбол, хоккей. Также наши люди пишут программы для баскетбола и тенниса, так что работа лаборатории идет в разных направлениях. Конечно, все мы болельщики, многие ходят на матчи РПЛ, предпочитают разные клубы: и ЦСКА, и "Спартак", и "Зенит". Так что клубные пристрастия у нас в коллективе очень сбалансированы.
Будут ли еще подобные проекты? Этот вопрос открытый, мы работаем пока чуть больше года. И за этот период мы свои академические нормативы старались выполнить. Календарь для РПЛ был для нас первым внешним коммерческим проектом. Опять же, посмотрим, не будем загадывать будущее. У нас есть несколько российских лиг, которые к нам выходили на контакт, но пока раскрывать ничего не можем.
Что касается слов Прядкина о возможности поменяться кругами, то пока что никакая из команд не воспользовалась этим пунктом. Пока еще нет, но, возможно, они этим в ближайшем будущем воспользуются.
Составление календаря происходило из нескольких операций. Критерии составления дополнялись постепенно. Сначала календарь был такой-то, но потом условия изменились, пришлось изменить его. Не так давно новые команды вышли в РПЛ, другие — вылетели, опять же, условия поменялись. Ну и понятно, что мы не могли составить окончательный календарь, пока не стало известно о всех участниках РПЛ. В итоге на составление финального календаря было отведено не более двух-трех недель. Код мы написали заранее, а сама реализация проходила постепенно и завершилась совсем недавно. Самый первый кирпичик был положен в марте.
Стоит признаться, что когда мы впервые встретились с руководителями клубов, они очень радостно восприняли эту новость, что теперь календарь будет составляться другими людьми, несколько иначе будет выглядеть календарь: что в холоде играть не будем. У "Краснодара" в прошлом сезоне были претензии к тому, что они много матчей подряд провели на домашней арене. И, конечно, клубы обрадовались, что их ограничения мы сможем учесть и пошли нам навстречу. Я думаю, что именно клубы во многом повлияли на решение лиги по принятию нашего календаря вместо старой схемы.
Нашелся ли хоть один клуб, который не был удовлетворен календарем, в ходе чего нам пришлось вручную изменять некоторые туры? Нет, учтены все те ограничения, которые команды прислали, для которых они были обязательными, например, последний матч "Зенита" должен быть на выезде, так как стадион нужно будет передать УЕФА. Все условия были удовлетворены, а если были бы ситуации недовольства, то они были бы заранее обговорены. Соответственно, на момент опубликования календаря неудовлетворенности не было ни у одного клуба, все условия выполнены", - цитирует Столярова Sport24.
НИУ ВШЭ приняла участие в разработке календаря РПЛ на сезон-2019/20.
"У нас лаборатория занимается академическими исследованиями, в первую очередь. И есть большой пласт этих исследований, который способствует составлению оптимального календаря с различных точек зрений. В Европе уже давно есть такая практика, равно как и Южной Америке. Если брать Северную Америку, НБА и НХЛ, то у них это давно происходит. У нас в России все, к сожалению, было не так здорово. Мы решили попробовать заполнить эту нишу уже подготовленными определенными алгоритмами, предложить их российской Премьер-Лиге. Мы им написали письмо, ребята нам ответили. На протяжении нескольких месяцев мы вместе работали и в итоге их выбор пал на нас. И вот в конце мая — начале июня календарь был готов.
Как проводилось составление? Грубо говоря, были ограничения, которые выставляет лига, выставляют клубы сами по себе, технические ограничения, связанные с МВД, когда нельзя проводить домашние матчи "Спартака" и ЦСКА одновременно, и так далее. Дальше алгоритм искал нам множество всех возможных календарей. И далее мы выбирали тот календарь, который максимально удовлетворяет все критерии и нам кажется наилучшим. То есть это такой поиск той самой комнаты в огромном здании, где лежит ключик.
Что касается спортивных предпочтений нашей лаборатории, то у нас, как всегда, любят футбол, хоккей. Также наши люди пишут программы для баскетбола и тенниса, так что работа лаборатории идет в разных направлениях. Конечно, все мы болельщики, многие ходят на матчи РПЛ, предпочитают разные клубы: и ЦСКА, и "Спартак", и "Зенит". Так что клубные пристрастия у нас в коллективе очень сбалансированы.
Будут ли еще подобные проекты? Этот вопрос открытый, мы работаем пока чуть больше года. И за этот период мы свои академические нормативы старались выполнить. Календарь для РПЛ был для нас первым внешним коммерческим проектом. Опять же, посмотрим, не будем загадывать будущее. У нас есть несколько российских лиг, которые к нам выходили на контакт, но пока раскрывать ничего не можем.
Что касается слов Прядкина о возможности поменяться кругами, то пока что никакая из команд не воспользовалась этим пунктом. Пока еще нет, но, возможно, они этим в ближайшем будущем воспользуются.
Составление календаря происходило из нескольких операций. Критерии составления дополнялись постепенно. Сначала календарь был такой-то, но потом условия изменились, пришлось изменить его. Не так давно новые команды вышли в РПЛ, другие — вылетели, опять же, условия поменялись. Ну и понятно, что мы не могли составить окончательный календарь, пока не стало известно о всех участниках РПЛ. В итоге на составление финального календаря было отведено не более двух-трех недель. Код мы написали заранее, а сама реализация проходила постепенно и завершилась совсем недавно. Самый первый кирпичик был положен в марте.
Стоит признаться, что когда мы впервые встретились с руководителями клубов, они очень радостно восприняли эту новость, что теперь календарь будет составляться другими людьми, несколько иначе будет выглядеть календарь: что в холоде играть не будем. У "Краснодара" в прошлом сезоне были претензии к тому, что они много матчей подряд провели на домашней арене. И, конечно, клубы обрадовались, что их ограничения мы сможем учесть и пошли нам навстречу. Я думаю, что именно клубы во многом повлияли на решение лиги по принятию нашего календаря вместо старой схемы.
Нашелся ли хоть один клуб, который не был удовлетворен календарем, в ходе чего нам пришлось вручную изменять некоторые туры? Нет, учтены все те ограничения, которые команды прислали, для которых они были обязательными, например, последний матч "Зенита" должен быть на выезде, так как стадион нужно будет передать УЕФА. Все условия были удовлетворены, а если были бы ситуации недовольства, то они были бы заранее обговорены. Соответственно, на момент опубликования календаря неудовлетворенности не было ни у одного клуба, все условия выполнены", - цитирует Столярова Sport24.