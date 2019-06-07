"Зенит" хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

Летом "Зенит" собирается продать 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина.

В Петербурге хотят оптимизировать трансферный бюджет и до определенной степени компенсировать затраты на предстоящие приобретения новичков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краневиттер Набиуллин Заболотный Зенит
Сегодня, 22:21
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