"Зенит" хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
Летом "Зенит" собирается продать 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина.
В Петербурге хотят оптимизировать трансферный бюджет и до определенной степени компенсировать затраты на предстоящие приобретения новичков.
"Спорт-Экспресс"
В Петербурге хотят оптимизировать трансферный бюджет и до определенной степени компенсировать затраты на предстоящие приобретения новичков.
"Спорт-Экспресс"