Трансфер Плиева обошелся "Динамо" в 1,2 миллиона евро

"Динамо", подписавшее защитника Заурбека Плиева, заплатит за трансфер футболиста 1,2 миллиона евро.У Плиева по окончании сезона заканчивался контракт с "Ахматом", и футболист становился свободным агентом. Вероятно, уже по окончании сезона игрок переподписал договор с клубом, и "Динамо" сделало трансфер на возмездной основе, а сумма личного контракта, как говорят на футбольном рынке, составила около 800 тысяч евро в год.