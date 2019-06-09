Трансфер Плиева обошелся "Динамо" в 1,2 миллиона евро

"Динамо", подписавшее защитника Заурбека Плиева, заплатит за трансфер футболиста 1,2 миллиона евро.

У Плиева по окончании сезона заканчивался контракт с "Ахматом", и футболист становился свободным агентом. Вероятно, уже по окончании сезона игрок переподписал договор с клубом, и "Динамо" сделало трансфер на возмездной основе, а сумма личного контракта, как говорят на футбольном рынке, составила около 800 тысяч евро в год.

"СЭ"
Теги: Плиев Динамо Ахмат
Сегодня, 17:30
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