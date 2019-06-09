Эльмир Набиуллин может перейти в "Ахмат"

Интерес к защитнику "Зенита" Эльмиру Набиуллину (24 года) проявляет грозненский "Ахмат".По окончании сезона истек срок контракта у основного левого защитника команды – Милада Мохаммади (28 матчей, 1 гол в прошлом чемпионате) и клуб хочет закрыть образовавшуюся вакансию. Переход Набиуллина (11 матчей в чемпионате) возможен на правах аренды.