Эльмир Набиуллин может перейти в "Ахмат"

Интерес к защитнику "Зенита" Эльмиру Набиуллину (24 года) проявляет грозненский "Ахмат".

По окончании сезона истек срок контракта у основного левого защитника команды – Милада Мохаммади (28 матчей, 1 гол в прошлом чемпионате) и клуб хочет закрыть образовавшуюся вакансию. Переход Набиуллина (11 матчей в чемпионате) возможен на правах аренды.

"СЭ"
Теги: Набиуллин Ахмат Зенит
Сегодня, 19:17
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