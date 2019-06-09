Заурбек Плиев: рад вернуться в "Динамо". Я делаю шаг вперед в карьере

Новичок московского "Динамо" Заурбек Плиев, перешедший в московский клуб из "Ахмата", прокомментировал трансфер в столичный клуб. Плиев является воспитанником академии "Динамо".

"Я очень рад вернуться в "Динамо" - этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской Академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперед, новое испытание. Настрой самый боевой! Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским "Динамо", - цитирует Плиева пресс-служба клуба.
Теги: Плиев Динамо
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