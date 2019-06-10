Мурад Мусаев: можем потерять Газинского на срок до шести месяцев. Ждем усиления в середину поля

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал об изменениях, которые произойдут в команде в следующем сезоне.– Еще травму в матче сборной России с «Чертаново» получил Газинский – мы можем его потерять на срок до шести месяцев. Поэтому следующий сезон будет непростым, но очень интересным. Мы ожидаем еще усиления в середину поля.Будут изменения и в тренерском штабе: Олег Фоменко переходит в "Краснодар-2", который очень важен для клубной структуры. Место Фоменко займет Сергей Матвеев, работавший со сборной России 1999 года.– Конечно, это можно увидеть и по видео. Куэву вели минимум два года, каждое трансферное окно к нему обращались, но что-то не получалось. Прошлым летом все срослось, мы видели, что это игрок очень высокого уровня. Но под него нужно было менять всю игру: играть с двумя опорниками и Куэвой в качестве десятки.На мой взгляд, Куэва играл не так, как должна играть десятка: он сваливался низко и в полуфланги, откуда он хотел тащить мяч. Мне кажется, что десятка – игрок, который более дисциплинированно играет перед штрафной, получает мяч между линиями и не бегает по всей половине соперника.Куэву было сложно направить туда, куда мы хотели. Плюс была большая конкуренция: Мамаев, Перейра. Да, Куэва не был игроком старта, но у него было много времени и шансов проявить себя.К концу года Куэва стал играть больше, но дальше пошли интервью, в которых он говорил, что хочет уйти. Тогда я понял, что «Краснодару» не нужно его удерживать: во-первых, с ним в принципе трудно найти общий язык и встроить в нашу игру, во-вторых, он и сам хочет уйти.По индивидуальным качествам Куэва – классный игрок, очень хитрый в принятии решений. Я думал, мы сможем встроить его в нашу систему, поначалу большое желание исходило и от него. Потом это все сошло на нет.