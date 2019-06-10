Фернандо Риксен не будет делать эвтаназию

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен, ранее объявивший о своем прощальном вечере, подчеркнул, что он не намерен подвергать себя процедуре эвтаназии."Хочу подчеркнуть, что 28 июня будет мое последнее публичное выступление, – приводит слова Риксена автор биографии Риксена Винсент де Врей в своем Твиттере. – Короче говоря, я не собираюсь делать это моим последним днем жизни. Я буду продолжать бороться. Просто буду делать это без камер".Нвапомним, мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" пройдет 28 июня в отеле Goglasgow Urban Hotel. Входной билет будет стоить 70 фунтов. Среди гостей ожидаются телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.