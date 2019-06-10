Фернандо Риксен не будет делать эвтаназию

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен, ранее объявивший о своем прощальном вечере, подчеркнул, что он не намерен подвергать себя процедуре эвтаназии.

"Хочу подчеркнуть, что 28 июня будет мое последнее публичное выступление, – приводит слова Риксена автор биографии Риксена Винсент де Врей в своем Твиттере. – Короче говоря, я не собираюсь делать это моим последним днем жизни. Я буду продолжать бороться. Просто буду делать это без камер".

Нвапомним, мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" пройдет 28 июня в отеле Goglasgow Urban Hotel. Входной билет будет стоить 70 фунтов. Среди гостей ожидаются телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

"СЭ"
Теги: Риксен
Сегодня, 11:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама