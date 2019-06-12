"Спартак" близок к приобретению Понсе
22-летний нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в "Спартак".
Сделка может быть завершена уже в самое ближайшее время. Трансфер игрока принадлежит "Роме", но последний сезон он провел в Греции – в АЕК. Ранее римляне отдавали игрока в аренду в "Лилль" и "Гранаду", а приобрели его в 2016 году у аргентинского "Ньюэллс Бойс".
Цена сделки составит порядка 7-8 миллионов евро. Интерес к футболисту проявлял ЦСКА, но запрошенная сумма не устраивала армейцев.
"Спорт-Экспресс"
Сделка может быть завершена уже в самое ближайшее время. Трансфер игрока принадлежит "Роме", но последний сезон он провел в Греции – в АЕК. Ранее римляне отдавали игрока в аренду в "Лилль" и "Гранаду", а приобрели его в 2016 году у аргентинского "Ньюэллс Бойс".
Цена сделки составит порядка 7-8 миллионов евро. Интерес к футболисту проявлял ЦСКА, но запрошенная сумма не устраивала армейцев.
"Спорт-Экспресс"