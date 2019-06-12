"Спартак" близок к приобретению Понсе

22-летний нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в "Спартак".

Сделка может быть завершена уже в самое ближайшее время. Трансфер игрока принадлежит "Роме", но последний сезон он провел в Греции – в АЕК. Ранее римляне отдавали игрока в аренду в "Лилль" и "Гранаду", а приобрели его в 2016 году у аргентинского "Ньюэллс Бойс".

Цена сделки составит порядка 7-8 миллионов евро. Интерес к футболисту проявлял ЦСКА, но запрошенная сумма не устраивала армейцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Понсе Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:50
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