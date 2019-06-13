Александр Кокорин: убийце дали год и 4 месяца, у меня - год и 6. Как тут не улыбаться?
Российский футболист Александр Кокорин в своём последнем слове перед решением суда об апелляции отреагировал на вопрос судьи, почему его брат Кирилл улыбается на протяжении всего судебного процесса.
"Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
"Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".