Александр Кокорин: убийце дали год и 4 месяца, у меня - год и 6. Как тут не улыбаться?

Российский футболист Александр Кокорин в своём последнем слове перед решением суда об апелляции отреагировал на вопрос судьи, почему его брат Кирилл улыбается на протяжении всего судебного процесса.

"Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
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