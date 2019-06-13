Павел Мамаев: почему улыбаемся? Не плакать же нам…
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в своём последнем слове перед решением суда об апелляции отреагировал на вопрос судьи, почему Кирилл Кокорин улыбается на протяжении всего судебного процесса.
"Все сказали правильно, что мы перед всеми извинились, все сделали. То, что мы улыбаемся… Мы приезжаем на заседание в хорошем настроении, а потом пишут, что мы не исправились.
Из этой ситуации нужно выходить с добром. Нам много писем писали, всем спасибо. Всем родным, близким — в первую очередь супруге — огромное спасибо. Нам же не плакать. Если выйдем, будем безмерно счастливы", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
"Все сказали правильно, что мы перед всеми извинились, все сделали. То, что мы улыбаемся… Мы приезжаем на заседание в хорошем настроении, а потом пишут, что мы не исправились.
Из этой ситуации нужно выходить с добром. Нам много писем писали, всем спасибо. Всем родным, близким — в первую очередь супруге — огромное спасибо. Нам же не плакать. Если выйдем, будем безмерно счастливы", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".