Станислав Черчесов: в книге надо писать правду, а это рискованное дело
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на презентации тренера сборной Хорватии Златко Далич заявил, что сам написать подобный труд пока не готов.
"Написать свою книгу? В книге надо писать правду. Я не знаю, насколько правдив был мой коллега. Правда иногда бывает разная, каждый смотрит на неё по-разному. Можно кого- то задеть. Это рискованное дело. Мы не боимся принимать решений, но для Книги надо созреть. А я ещё молод", - цитирует Черчесова Sport24.
"Написать свою книгу? В книге надо писать правду. Я не знаю, насколько правдив был мой коллега. Правда иногда бывает разная, каждый смотрит на неё по-разному. Можно кого- то задеть. Это рискованное дело. Мы не боимся принимать решений, но для Книги надо созреть. А я ещё молод", - цитирует Черчесова Sport24.