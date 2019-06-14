Станислав Черчесов: в книге надо писать правду, а это рискованное дело

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на презентации тренера сборной Хорватии Златко Далич заявил, что сам написать подобный труд пока не готов.

"Написать свою книгу? В книге надо писать правду. Я не знаю, насколько правдив был мой коллега. Правда иногда бывает разная, каждый смотрит на неё по-разному. Можно кого- то задеть. Это рискованное дело. Мы не боимся принимать решений, но для Книги надо созреть. А я ещё молод", - цитирует Черчесова Sport24.
Теги: Черчесов Далич
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