Защитник юношеской сборной России: особенно приятно оправдывать доверие Кержакова
Защитник юношеской сборной России Илья Вахания поделился впечатлениями от финального матча на турнире Мемориал Валентина Гранаткина против Аргентины (0:1).
— Какая медаль для вас ценнее: прошлогоднее золото или это серебро?
— Конечно, золото получать намного приятнее и ценнее, но надо сказать, что в этом году соперники на турнире были намного сильнее и играть было намного интереснее. Аргентинцы были очень хороши. Они хорошо контролировали мяч, было интересно против них играть. Не хватило просто реализации: были моменты, надо было забивать.
— В эпизоде с голом не разобрались?
— Минутная потеря концентрации. К сожалению, на таком уровне соперник наказывает.
— То, что они младше, как-то ощущалось?
— Нет, уже такой возраст, что один год особо не ощущается. Любой соперник может быть сильнее или слабее.
— Насколько интересно работать под руководством Александра Кержакова?
— Очень интересно! Приятно, что такой человек доверяет тебе, а особенно приятно оправдывать его доверие.
"Матч ТВ"
— Какая медаль для вас ценнее: прошлогоднее золото или это серебро?
— Конечно, золото получать намного приятнее и ценнее, но надо сказать, что в этом году соперники на турнире были намного сильнее и играть было намного интереснее. Аргентинцы были очень хороши. Они хорошо контролировали мяч, было интересно против них играть. Не хватило просто реализации: были моменты, надо было забивать.
— В эпизоде с голом не разобрались?
— Минутная потеря концентрации. К сожалению, на таком уровне соперник наказывает.
— То, что они младше, как-то ощущалось?
— Нет, уже такой возраст, что один год особо не ощущается. Любой соперник может быть сильнее или слабее.
— Насколько интересно работать под руководством Александра Кержакова?
— Очень интересно! Приятно, что такой человек доверяет тебе, а особенно приятно оправдывать его доверие.
"Матч ТВ"