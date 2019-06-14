Защитник юношеской сборной России: особенно приятно оправдывать доверие Кержакова

Защитник юношеской сборной России Илья Вахания поделился впечатлениями от финального матча на турнире Мемориал Валентина Гранаткина против Аргентины (0:1).

— Какая медаль для вас ценнее: прошлогоднее золото или это серебро?

— Конечно, золото получать намного приятнее и ценнее, но надо сказать, что в этом году соперники на турнире были намного сильнее и играть было намного интереснее. Аргентинцы были очень хороши. Они хорошо контролировали мяч, было интересно против них играть. Не хватило просто реализации: были моменты, надо было забивать.

— В эпизоде с голом не разобрались?

— Минутная потеря концентрации. К сожалению, на таком уровне соперник наказывает.

— То, что они младше, как-то ощущалось?

— Нет, уже такой возраст, что один год особо не ощущается. Любой соперник может быть сильнее или слабее.

— Насколько интересно работать под руководством Александра Кержакова?

— Очень интересно! Приятно, что такой человек доверяет тебе, а особенно приятно оправдывать его доверие.

"Матч ТВ"
Теги: Кержаков Юношеская сборная России
Сегодня, 01:53
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