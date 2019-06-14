Защитник юношеской сборной России: особенно приятно оправдывать доверие Кержакова

Защитник юношеской сборной России Илья Вахания поделился впечатлениями от финального матча на турнире Мемориал Валентина Гранаткина против Аргентины (0:1).— Конечно, золото получать намного приятнее и ценнее, но надо сказать, что в этом году соперники на турнире были намного сильнее и играть было намного интереснее. Аргентинцы были очень хороши. Они хорошо контролировали мяч, было интересно против них играть. Не хватило просто реализации: были моменты, надо было забивать.— Минутная потеря концентрации. К сожалению, на таком уровне соперник наказывает.— Нет, уже такой возраст, что один год особо не ощущается. Любой соперник может быть сильнее или слабее.— Очень интересно! Приятно, что такой человек доверяет тебе, а особенно приятно оправдывать его доверие.