Московское "Динамо" может подписать защитника "Шахтера"

Защитник "Шахтёра" Иван Ордец может стать футболистом московского "Динамо", сообщает "Чемпионат.сом".

Ордец является воспитанником "Шахтёра". В 2009 году он начал выступать за молодёжную команду "горняков". С 2013 по 2014 год защитник на правах аренды играл в "Ильичёвце" (сейчас клуб называется "Мариуполь"). В составе сборной Украины Иван провёл 12 матчей. В его активе 1 гол.

В сезоне-2018/19 Ордец принял участие в 2 встречах украинской Премьер-лиги.
Теги: Динамо Шахтер
Сегодня, 13:29
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