Московское "Динамо" может подписать защитника "Шахтера"
Защитник "Шахтёра" Иван Ордец может стать футболистом московского "Динамо", сообщает "Чемпионат.сом".
Ордец является воспитанником "Шахтёра". В 2009 году он начал выступать за молодёжную команду "горняков". С 2013 по 2014 год защитник на правах аренды играл в "Ильичёвце" (сейчас клуб называется "Мариуполь"). В составе сборной Украины Иван провёл 12 матчей. В его активе 1 гол.
В сезоне-2018/19 Ордец принял участие в 2 встречах украинской Премьер-лиги.
Ордец является воспитанником "Шахтёра". В 2009 году он начал выступать за молодёжную команду "горняков". С 2013 по 2014 год защитник на правах аренды играл в "Ильичёвце" (сейчас клуб называется "Мариуполь"). В составе сборной Украины Иван провёл 12 матчей. В его активе 1 гол.
В сезоне-2018/19 Ордец принял участие в 2 встречах украинской Премьер-лиги.