Переход форварда "Вииторула" в "Зенит" оказался под угрозой срыва из-за травмы

Травма, полученная нападающим "Вииторула" Денисом Дрэгушем, вынудила "Зенит" повременить с покупкой 19-летнего румына.Игрок получил травму на тренировке сборной Румынии U19 перед стартом юношеского чемпионата Европы. У Дрэгуша диагностировали трещину в пятке, из-за чего игрок не сможет принять участия в турнире и уже покинул расположение сборной.Как сообщает Fanatik, повреждение на данный момент также поставило под угрозу срыва трансфер румына в "Зенит". Скауты клуба из Санкт-Петербурга даже были отправлены в Италию, чтобы следить за выступлениями молодого футболиста на предстоящем Евро U19. Трансфер игрока планировалось осуществить по окончании чемпионата Европы. По информации источника, «Зенит» даже успел договориться о переходе Дениса с отцом игрока — Михаем Дрэгушем, который в прошлом выступал в России в составе московского «Торпедо» и нижегородского "Локомотива".В итоге "Зенит" после травмы Дениса Дрэгуша приостановил активные действия, направленные на покупку форварда, и будет следить за ходом восстановления 19-летнего футболиста.