"Зенит" сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Лодыгину не предложен новый контракт

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о завершении формирования вратарского состава команды на новый сезон. Как было отмечено, клуб решил не продлевать контракт с Юрием Лодыгиным. Срок действия контракта 29-летнего Лодыгина с "Зенитом" истекает 30 июня, после чего футболист станет свободным агентом.

"Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - цитирует Медведева ТАСС.

В состав основной команды "Зенита" входят вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков и Егор Бабурин.
Теги: Зенит Лодыгин
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