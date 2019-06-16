"Зенит" сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Лодыгину не предложен новый контракт
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о завершении формирования вратарского состава команды на новый сезон. Как было отмечено, клуб решил не продлевать контракт с Юрием Лодыгиным. Срок действия контракта 29-летнего Лодыгина с "Зенитом" истекает 30 июня, после чего футболист станет свободным агентом.
"Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - цитирует Медведева ТАСС.
В состав основной команды "Зенита" входят вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков и Егор Бабурин.
"Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - цитирует Медведева ТАСС.
В состав основной команды "Зенита" входят вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков и Егор Бабурин.