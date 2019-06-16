Шамиль Газизов: ждем Живоглядова в составе сборной России

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о переходе защитника Дмитрия Живоглядова в "Локомотив".

"О том, что Дмитрий перейдет в "Локомотив", было понятно заранее, примерно за пять туров до окончания прошлого сезона. Живоглядов перешел в большой клуб, и я уверен, что у него всё получится. Ждем его в составе сборной России", - цитируют Газизова "Известия".
Теги: Газизов Живоглядов Уфа Локомотив Сборная России
Сегодня, 10:42
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