Шамиль Газизов: ждем Живоглядова в составе сборной России
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о переходе защитника Дмитрия Живоглядова в "Локомотив".
"О том, что Дмитрий перейдет в "Локомотив", было понятно заранее, примерно за пять туров до окончания прошлого сезона. Живоглядов перешел в большой клуб, и я уверен, что у него всё получится. Ждем его в составе сборной России", - цитируют Газизова "Известия".
"О том, что Дмитрий перейдет в "Локомотив", было понятно заранее, примерно за пять туров до окончания прошлого сезона. Живоглядов перешел в большой клуб, и я уверен, что у него всё получится. Ждем его в составе сборной России", - цитируют Газизова "Известия".