Аудиторы нашли признаки коррупции в аренде земли "Стадионом "Спартак"

Счетная палата усмотрела "признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам" страны в договорах по аренде бывшего Тушинского аэродрома, где масштабную застройку ведут ООО "Стадион "Спартак" и Vi Holding.ООО "Стадион "Спартак" совместно с ООО "Ви Холдинг Девелопмент" арендовали земельные участки общей площадью 224 гектаров на северо-западе Москвы, где возводят два комплекса жилой и коммерческой недвижимости – "Город на реке "Тушино-2018" и "Тушино".По данным Счетной палаты, по условиям договоров, заключенных в 2017–2018 годах, арендная плата составляет 0,15–0,42 процента от кадастровой стоимости земельных участков, а по установленным правилам должна применяться ставка в размере 2 процентов.Потери бюджета потенциально оцениваются примерно в 294 миллионов рублей в год. Госаудитор по итогам проверки выступил с предложением направить представления в Росимущество и его территориальное управление по Москве, а также обращение в Генпрокуратуру.