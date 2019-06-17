«Сидели с друзьями. Пришла в голову Мосгордума. Почему нет?» Булыкин собрался в политику

Пять лет назад.))

Дима! Я недооценил!!!)))) https://t.co/etJDbgxg9C — Василий Уткин (@radioutkin) June 16, 2019

Булыкин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Московской городской думы pic.twitter.com/ogzsoEbAPJ — СРА4ТВ (@sra4tv) June 15, 2019

Бывший футболист, а теперь эксперт, регулярно мелькающий в студии «Матч ТВ», хочет служить народу. Правда, задачи для центра Москвы у Булыкина довольно странные...Позавчера Булыкин рассказал, что он примет участие в выборах в Московскую городскую думу. Он написал в социальных сетях:- Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники.Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой: развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга — моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше. Я в свою очередь обещаю, что обращения жителей никогда не будут мною игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение.Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь! – написал Булыкин.Публика приняла нового кандидата без восторга. Во-первых, есть сомнения в профессиональных способностях Булыкина как чиновника. Во-вторых, скандальный округ №43 – туда же собирается баллотироваться оппозиционная Любовь Соболь. На фоне более-менее серьёзного политического процесса возникает, простите, откровенно анекдотический (именно в связи в Мосгордумой) Дмитрий Булыкин – зачем, откуда, почему?..На следующий день Булыкин дал интервью «Спорт-Экспрессу». И вот оно получило куда более эмоциональный фидбэк:– Многие спортсмены идут в политику. Не вижу в этом ничего необычного. Вот и я решил попробовать собрать подписи и избраться в Мосгордуму. Посмотрим, что из этого выйдет.Советовал ли кто начать политическую карьеру? Нет. Сидели с друзьями, думали, что к чему. Пришла в голову Мосгордума. Почему бы и нет? Почему действительно не начать политическую карьеру? Вот только где и как... Не было конкретики. Попробую начать с городской думы. А дальше посмотрим. Пока я только сделал лишь маленький шаг. Подал заявление, начал собирать подписи. Вся основная работа – еще впереди.Много чего нужно изменить. Моя главная задача – сделать так, чтобы спорт был в каждом дворе. Чтобы все желающие занимались на улице спортом или физкультурой. Футбольные поля, турники... Все должно быть доступно, комфортно, рядом с домом. Чтобы дети не сидели по подъездам, не пили и не нюхали всякую дрянь в подворотнях, - сказал Булыкин.И здесь вопросы не только к апофеозному «Сидел с друзьями, пришла в голову Мосгордума». Избирательный округ №43 это районы Арбат, Пресненский и Хамовники. Булыкин говорит о том, что главная его задача – спорт во дворах. Действительно ли на Арбате или Хамовниках стоит такой вопрос?Да и вообще, в центре Москвы с дворами и спортивным инвентарём во дворах всё давно в порядке. С такими целями надо идти работать, например, в Выхино. Но Выхино, как вы понимаете, это не «рыбный» центр...Кстати, идёт бывший футболист на место Федермессер, которая планировала баллотироваться в том же округе, но снялась с выборов 15 июня. Она подчеркнула, что оказалась не готова «к такому объему лжи и грязи в свой адрес». Булыкин будет выдвигаться сам, без партии, но либеральные СМИ пишут, что так специально делают де-факто кандидаты от «Единой России», поскольку отношение к партии за последнее время значительно ухудшилось.Сразу припомнили Булыкину легендарную для нашего футбола кандидатскую диссертацию. В 2007 году Василий Уткин в своём «Футбольном клубе» зачитал автореферат Булыкина, который получил степень.Смотрится прекрасно и десять лет спустяВозродили и легендарный мем, когда Сёмин песочил Булыкина на футбольном полеА вы верите, что Булыкин будет полезен в Мосгордуме, если его изберут?