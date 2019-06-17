Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом"

"Ростов" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Александром Гацканом. Соглашение рассчитано на один год.

Молдавский полузащитник играет за ростовчан с 2008 года, когда он перешел из казанского "Рубина".

Теги: Гацкан Ростов
Вчера, 21:29
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