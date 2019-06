View this post on Instagram

?? Александр Гацкан продлил контракт с «Ростовом»! Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что капитан команды Александр Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один год. Полузащитник бессменно выступает за наш клуб с 2008 года. В составе желто-синих Гацкан провел 314 матчей, забил 24 гола.