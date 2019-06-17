Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом"
"Ростов" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Александром Гацканом. Соглашение рассчитано на один год.
Молдавский полузащитник играет за ростовчан с 2008 года, когда он перешел из казанского "Рубина".
Молдавский полузащитник играет за ростовчан с 2008 года, когда он перешел из казанского "Рубина".
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?? Александр Гацкан продлил контракт с «Ростовом»! Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что капитан команды Александр Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один год. Полузащитник бессменно выступает за наш клуб с 2008 года. В составе желто-синих Гацкан провел 314 матчей, забил 24 гола.