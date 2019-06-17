Адвокат: Кокорина и Мамаева этапируют через 1-2 недели
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал, когда футболиста могут отправить для отбытия наказания в колонии общего режима.
"Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
"Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".