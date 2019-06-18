Семак пришёл к Урганту, Тотти со скандалом оставил «Рому»

РФС принял неочевидное решение: наша сборная против Шотландии будет играть в Москве, а вратарь «Спартака» Ребров так и не смог определиться, какую же книгу он читает. На фоне окончившего аспирантуру Смолова – совсем не солидноПосле завершения верной службы клубу в качестве игрока легендарный футболист стал техническим директором «Ромы», но продержался на посту лишь два года. Вчера Тотти объявил о своём уходе и выразил недовольство руководством:- Если я вернусь в «Рому», то клубу нужен новый владелец. В первую очередь. Если бы новые владельцы поверили в меня, то это было бы здорово.Это была не моя вина, потому что у меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечен в проект полностью. В первый год это, может быть, допустимо. Но во второй год я понял, что хочу работать, но мы никогда не собирались вместе, никогда не помогали друг другу, - сказал Тотти.Бывший игрок наговорил достаточно, чтобы окончательно порвать отношения с нынешней властью в «Роме»:- Есть люди, которые хотели выжить римлян из «Ромы». Они добились этого. На протяжении восьми лет американцы пытались отодвинуть нас в сторону. Они хотели этого, и у них получилось, - резюмировал бывший футболист.Естественно, Тотти получил ответные шпильки:- Мы понимаем, как Тотти, должно быть, тяжело принять решение покинуть «Рому» после 30 лет, мы считаем, что его у него причудливое и далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе.Что касается неоднократных упоминаний о возможном возвращении с новым владельцем, с учетом информации о заинтересованных сторонах, собранной им в СМИ по всему миру, мы надеемся, что это не неуместное предвкушение попытки захвата клуба. Этот сценарий был бы очень чувствительным для клуба, - так отреагировал официальный сайт клуба.Теперь эпоха Тотти в «Роме» завершилась окончательно.Вслед за Артёмом Дзюбой сходил на программу «Вечерний Ургант» и наставник питерской команды Сергей Семак. Получилось не так сочно, как это было с нападающим сборной, но тренер «Зенита» рассказал много интересного.Например, о стиле:- Кто в «Зените» одевается хуже всех? Я сейчас подумаю, кого будем убирать из команды – тот хуже. А кого оставляем – те лучше одеваются. Сейчас я фамилии назову.Половина – подростки, кому-то уже по 30 лет, по трое детей, а одеваются в спортивные костюмы. Мало того, я хочу, чтобы у нас и на игры ездили хотя бы в брючках. Потому что у нас тренерский штаб, кому-то уже за 50 лет, а он всю жизнь в спортивном костюме. Надо что-то менять, ноу-хау вводим, - рассказал Семак.О непростом быте большой семьи:- Пять собак. Мы живем очень интересно. У нас вопросом, где нам жить, занималась супруга. Когда приезжали в Петербург, заключили контракт, думаю: «Зайду сейчас, будет где разгуляться». Захожу – однокомнатная квартира на Мойке. Я говорю: «Как мы все сюда влезем?». Она говорит: «Я решу».Приезжаю через неделю – тот же подъезд, но другая квартира и еще две спальни. Я говорю: «Так, а остальные где будут жить?». И сейчас мы живем в трех квартирах в одном подъезде – нашли еще одну.А ещё чемпион России поделился тем, что стал вегетарианцем:- Я не ем продукты животного происхождения на данном этапе жизни. Но я вегетарианец, сейчас я все-таки молочное могу себе позволить. Мясо не ем, рыбу не ем. Мне просто интересно почувствовать, как это, плюс хочу поддержать супругу. Хочу понимать, как она себя чувствует. Не хочу никого призывать, я не фанат, но мне интересно, - сказал Семак.И в отместку разбил портрет Дзюбы.По крайней мере, матч квалификации Евро 2020 пройдёт в столице. Принимать кельтов наша команда будет в «Лужниках». Из-за этого решения возникло много споров.В регионах остаются слабо загруженными стадионы, построенные к Чемпионату мира, а провинциальная публика гораздо благодарнее, чем московская. Жовиальный Саранск в день матча против карликового Сан-Марино убедил многих, что сборной нужно и дальше колесить по стране, но Российский футбольный союз решил иначе.В любом случае, опыт той же сборной Англии, которая вообще никуда не уезжает с «Уэмбли», мы перенимать не планируем, так что объекты наследия ЧМ сборная ещё наверняка поосваивает.Вратарь «Спартака» решил похвастаться в социальных сетях книгой, которую он сейчас читает, но у Артёма получилось не очень. К фотографии «Колымских рассказов» Варлама Шаламова он приложил подпись – «Колмыцкие рассказы».Хотелось бы защитить Артёма, сказать, что его подставила функция автоисправления в смартфоне, но ошибка (если бы Шаламов действительно писал такие рассказы, они бы назывались калмыцкие, а не кОлмыцкие) не оставляет нам шанса.А нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов тем временем окончил аспирантуру Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. По информации издания «Свободные новости», Смолов не защищал кандидатскую диссертацию, а лишь официально окончил аспирантуру, написав соответствующую работу.Поэтому степень кандидата ему пока не присвоена.