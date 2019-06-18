Вячеслав Чанов сомневается, что Сафонов психологически готов к роли основного вратаря
Бывший вратарь сборной СССР, экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов не уверен, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов готов к роли основного стража ворот на длинной дистанции.
"Сейчас не могу утверждать, что Матвей психологически готов к роли основного голкипера на длинной дистанции. Речь же идет не об одном удачном сезоне. Нужно, чтобы Сафонов еще окреп. Где-то годик ему еще нужен. У нас столько талантливых пацанов было немало, но они не выдерживали после резвого старта… Пропадали. Так что давайте подождем", - цитирует Чанова "СЭ".
"Сейчас не могу утверждать, что Матвей психологически готов к роли основного голкипера на длинной дистанции. Речь же идет не об одном удачном сезоне. Нужно, чтобы Сафонов еще окреп. Где-то годик ему еще нужен. У нас столько талантливых пацанов было немало, но они не выдерживали после резвого старта… Пропадали. Так что давайте подождем", - цитирует Чанова "СЭ".