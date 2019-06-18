Вячеслав Чанов назвал Акинфеева лучшим вратарем сезона-2018/19 в России
Бывший вратарь сборной СССР, экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов назвал капитана армейцев Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона-2018/19.
- Предположу, что просто сделан красивый ход. Журналисты учитывали то, что Гильерме действующий голкипер сборной. Вот и все, - считает Чанов.
– Но редакция не включила Акинфеева даже в тройку.
– Это их выбор. На мой взгляд, Игорь – первый номер. Второй – Левашов, который провел очень добротный сезон в "Арсенале".
– Кто, на ваш взгляд, третий?
– Назову Артура Нигматуллина из Тулы, поддержу его. Считаю, он достойно заменил Левашова в конце чемпионата, когда тот получил травму. Кроме того, работал с Артуром. Хорошо знаю его возможности.
"СЭ"
- Предположу, что просто сделан красивый ход. Журналисты учитывали то, что Гильерме действующий голкипер сборной. Вот и все, - считает Чанов.
– Но редакция не включила Акинфеева даже в тройку.
– Это их выбор. На мой взгляд, Игорь – первый номер. Второй – Левашов, который провел очень добротный сезон в "Арсенале".
– Кто, на ваш взгляд, третий?
– Назову Артура Нигматуллина из Тулы, поддержу его. Считаю, он достойно заменил Левашова в конце чемпионата, когда тот получил травму. Кроме того, работал с Артуром. Хорошо знаю его возможности.
"СЭ"