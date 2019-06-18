Вячеслав Чанов назвал Акинфеева лучшим вратарем сезона-2018/19 в России

Бывший вратарь сборной СССР, экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов назвал капитана армейцев Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона-2018/19.

- Предположу, что просто сделан красивый ход. Журналисты учитывали то, что Гильерме действующий голкипер сборной. Вот и все, - считает Чанов.

– Но редакция не включила Акинфеева даже в тройку.

– Это их выбор. На мой взгляд, Игорь – первый номер. Второй – Левашов, который провел очень добротный сезон в "Арсенале".

– Кто, на ваш взгляд, третий?

– Назову Артура Нигматуллина из Тулы, поддержу его. Считаю, он достойно заменил Левашова в конце чемпионата, когда тот получил травму. Кроме того, работал с Артуром. Хорошо знаю его возможности.

"СЭ"
Теги: Чанов Акинфеев Зенит
Сегодня, 20:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама