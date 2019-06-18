Начальник ФСИН: Кокорин и Мамаев активно занимаются спортом в СИЗО
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергей Мороз сообщил, что форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев занимаются спортом в СИЗО. Спортсмены отбывают срок за избиение людей.
"Состояние здоровья А. Кокорина удовлетворительное. Он активно поддерживает спортивный образ жизни, у него есть возможность выхода в спортзал, он занимается на тренажерах.
Его посетили врачи ФК "Зенита", которые дали рекомендации по его реабилитации в условиях следственного изолятора, и некоторые из них мы проводим самостоятельно, своими силами, но ряд рекомендованных ему процедур однозначно не будет предоставлен, такие как посещение бассейна. Но другие процедуры ему могут быть предоставлены на территории СИЗО силами специализированных организаций, которые занимаются спортивной реабилитацией, либо учреждения здравоохранения либо спорта.
Данная услуга может быть ему предоставлена, если он или его родственники заключат с ними договор и на договорной основе они будут посещать СИЗО и оказывать ему помощь, мы не возражаем. При этом необходимо будет предоставить лицензию, сертификат о том, что эта организация имеет право на предоставление данных услуг.
У Мамаева такая же возможность, он тоже активно занимается", - цитирует Мороза агентство Москва.
"Состояние здоровья А. Кокорина удовлетворительное. Он активно поддерживает спортивный образ жизни, у него есть возможность выхода в спортзал, он занимается на тренажерах.
Его посетили врачи ФК "Зенита", которые дали рекомендации по его реабилитации в условиях следственного изолятора, и некоторые из них мы проводим самостоятельно, своими силами, но ряд рекомендованных ему процедур однозначно не будет предоставлен, такие как посещение бассейна. Но другие процедуры ему могут быть предоставлены на территории СИЗО силами специализированных организаций, которые занимаются спортивной реабилитацией, либо учреждения здравоохранения либо спорта.
Данная услуга может быть ему предоставлена, если он или его родственники заключат с ними договор и на договорной основе они будут посещать СИЗО и оказывать ему помощь, мы не возражаем. При этом необходимо будет предоставить лицензию, сертификат о том, что эта организация имеет право на предоставление данных услуг.
У Мамаева такая же возможность, он тоже активно занимается", - цитирует Мороза агентство Москва.