Экс-футболист "Спартака" Шешуков подписал контракт с московским "Олимпом" и будет играть в ПФЛ

Бывший полузащитник "Спартака" и "Локомотива" 36-летний Александр Шешуков подписал контракт с московским "Олимпом".

В новом сезоне "Олимп" сыграет в ПФЛ и уже прошел лицензирование. Команда будет принимать соперников на стадионе "Строитель" в Мытищах.

Sport24.ru
Теги: Шешуков Спартак
Сегодня, 10:05
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