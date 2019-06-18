Экс-футболист "Спартака" Шешуков подписал контракт с московским "Олимпом" и будет играть в ПФЛ

Бывший полузащитник "Спартака" и "Локомотива" 36-летний Александр Шешуков подписал контракт с московским "Олимпом".В новом сезоне "Олимп" сыграет в ПФЛ и уже прошел лицензирование. Команда будет принимать соперников на стадионе "Строитель" в Мытищах.