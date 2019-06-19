"Надеюсь и мечтаю вернуться" - Глушаков обратился к фанатам "Спартака"

Полузащитник Денис Глушаков, покинувший "Спартак", попрощался с болельщиками красно-белых."Дорогие болельщики. Приходит время сказать До свидания. Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь и мечтаю вернуться в "Спартак". В качестве тренера, менеджера – не знаю, кем. Может, и игроком ещё вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что были все годы с командой, с коллективом. То, что мы праздновали на этом месте минуты и мгновения чемпионского сезона, – незабываемо.Я ухожу ради "Спартака" и понимаю, что всё это не утихнет, если я не уйду. Для меня, наверное, важнее "Спартак", чем что со мной будет. Я не пропаду, буду играть в футбол. Не знаю, в какой команде. Но это будет для нас обоих, наверное, лучше всего.Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу и проведённые вместе годы. Конечно, сотрудников базы, которые многое делали для нас. Руководство клуба – за доверие, за то, что поверили в меня и всегда были со мной на одной волне. Всё для команды делали, когда я подходил и от коллектива требовал или просил. Мне не стыдно ни за что, я вас люблю очень сильно. Берегите "Спартак". Один за всех и все за одного! Красно-белая семья, удачи" - сказал Глушаков в инстаграме.